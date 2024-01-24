Очевидец рассказал, как близко к населенным пунктам мог упасть Ил-76 Очевидец: Ил-76 мог упасть на поле между Яблоново и Большим Песчаным

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Ил-76 мог упасть в двух километрах от села Яблоново, предположил в разговоре с NEWS.ru священнослужитель местного храма Великомученика Димитрия Солунского. Собеседник не исключил, что борт рухнул на поле между Яблоново и Большим Песчаным. Официальные лица точное место падения не называли. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, оно находится в поле рядом с населенным пунктом.

Услышали только взрыв, ничего не видели. Мы в храме сидим. Просто самолет упал между Яблоново и Большим Песчаным, прямо в поле, в двух километрах от села. Вероятность того, что он упал бы на село, была ... Может, пилоты действительно его увели, мы не знаем, — считает собеседник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что ГД подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии после крушения российского военного самолета. Володин выразил надежду, что после этого западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».

Telegram-канал «Рыбарь» ранее сообщил, что российский самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, мог быть сбит ракетой, выпущенной из Харьковской области. По словам авторов канала, ракета была запущена с расстояния 130 километров. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали эту информацию, точные причины падения самолета остаются неизвестными.