«Очередной Сталинград»: Герой России о вероятном наступлении армии Украины Герой России Липовой: попытка ВСУ наступать закончится для Украины мясорубкой и «Сталинградом»

Фото: Министерство обороны Украины

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в наступление закончится для Киева «мясорубкой и Сталинградом», рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению, ВСУ некого мобилизовать — «остались старики и дети».

Ничего наступление ВСУ не изменит. Киев готовит очередную мобилизацию, но это странно, некого мобилизовать. Боеспособные либо на фронте, либо сбежали из страны, остались старики и дети. Большой кулак собрать не получится. Попытка контрнаступа для ВСУ — это заранее все знают — обернется мясорубкой, очередным «Сталинградом» для киевского режима, — заявил Липовой.

Собеседник подчеркнул, что высказывания Зеленского по поводу безальтернативного варианта урегулирования конфликта в его стране — возвращения Крыма — напоминают анекдот про пойманного медведя. По его словам, «истерящие Запад и США» напоминают двух охотников: «Один второму говорит: я поймал медведя, так веди его сюда. Не могу, он меня не пускает».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является безальтернативным вариантом не только для его страны, но и для всего мира. Он выразил уверенность, что полуостров вернется под контроль Киева.