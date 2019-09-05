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Документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя о событиях, произошедших в Беслане в 2004 году, и о дальнейшей жизни бывших заложников, вызвал негодование у телеведущего Владимира Соловьёва.

Он назвал своего коллегу бездарным, а также посоветовал ему вместо журналистики заняться рекламированием шампуня Head&Shoulders. В этой башке кроме химических элементов Procter&Gamble ничего другого не обнаружено, — высказался Соловьёв в...