Сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. В пятницу, 6 сентября, в Московском регионе ожидается до плюс 24 градусов тепла.
По данным
Атмосферное давление в норме — 749 мм ртутного столба. К выходным этот показатель ещё немного вырастет.
Антициклон продолжит удерживать сухую и тёплую погоду до начала следующей недели.
Ранее News.ru писал о том, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.