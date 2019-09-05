Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. В пятницу, 6 сентября, в Московском регионе ожидается до плюс 24 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, днём будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду. Местами возможны кратковременные дожди.

Атмосферное давление в норме — 749 мм ртутного столба. К выходным этот показатель ещё немного вырастет.

Антициклон продолжит удерживать сухую и тёплую погоду до начала следующей недели.

Ранее News.ru писал о том, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.

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