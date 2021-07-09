В Шереметьево объяснили гигантские очереди на регистрации

Очереди в аэропорту Шереметьево образовались из-за проверок документов на COVID-19. На данный момент аэропорт открыл дополнительные стойки регистрации. Об этом РИА Новости сообщила директор по связям с общественностью аэрогавани Анна Захаренкова.

Шереметьево работает в стандартном режиме в условиях увеличенного количества рейсов на международных и внутрироссийских направлениях в летний период. В аэропорту реализуются все требуемые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников, — отметила она.

В терминалах работают супервайзеры, которые оказывают необходимую помощь пассажирам. Также организовано дополнительное информирование пассажиров о распространении коронавируса и необходимости соблюдать санитарные требования. В зонах выдачи багажа транслируется информация об обязательной сдаче теста на коронавирус при возвращении из-за границы.

Ранее в Благовещенске задержали вылет пассажирского самолёта в Москву из-за сообщения о якобы заложенной на борту бомбе. Его автором оказался один из пассажиров — демобилизовавшийся солдат-срочник.