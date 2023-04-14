«Очередь из адвокатов»: Стрелков о проверке его на дискредитацию ВС РФ Стрелков заявил, что адвокаты выстроятся в очередь в случае проверки его на дискредитацию ВС РФ

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с NEWS.ru согласился пройти проверку на дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Таким образом он прокомментировал публикацию Telegram-канала «Mash на Мойке» о заявлении жительницы Новосибирска Татьяны с соответствующим требованием. По словам собеседника, он не собирается менять свое отношение к руководству Минобороны РФ.

Я не против. Пусть проверяют. У Татьяны есть полное право. Наверно, она гражданка Российской Федерации, чтобы требовать от властей подобного рода проверки. <...> Я считаю, что я не дискредитирую ВС РФ, но своего резко отрицательного, резко критического, граничащего с очень жесткими эмоциями, отношения к руководству ВС РФ, к Минобороны не скрываю. Если мне потребуется защита, очередь из адвокатов будет стоять от меня и до ближайшей станции метро, — отметил Стрелков.

По его мнению, в силу своей известности, на юристов ему не придется потратить ни копейки.

Если мне потребуется защита, очередь из адвокатов будет стоять от меня и до ближайшей станции метро. Даже не потому, что мои идеи кто-то разделяет, а потому что я, все-таки, фигура известная и финансово, я думаю, мне не придется тратить ни копейки, — заявил Стрелков.

По информации «Mash на Мойке» стримы и другие публикации Стрелкова в соцсетях не понравились жительнице Новосибирска Татьяне. В посте ресурса также говорится, что по версии гражданки, Стрелков живет в Санкт-Петербурге. Telegram-канал также заявил, что с прессой Татьяна общаться отказалась, ответив на их вопросы фразой: «Зачем мне говорить с журналистами, я сама при погонах».