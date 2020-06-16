«Очень жарко»: синоптик рассказала москвичам о погоде в среду

https://static.news.ru/photo/bd4f456c-b05e-11ea-b0e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жаркая погода ждёт жителей столичного региона 17 июня, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, в среду влияние на погоду в Москве окажет антициклон, который обеспечит малую облачность и день без дождей.

По-прежнему очень жарко, в Москве около плюс 30, в Подмосковье ожидаем плюс 27 — плюс 32 градуса, — отметила она.

Волосюк также рассказала, что из-за жаркой погоды под угрозой оказался рекорд 1892 года, когда столбики столичных термометров показывали 30,8 градуса.

Синоптик уточнила, что прогнозируется слабый южный ветер, который будет дуть со скоростью не выше 2–7 м/с. Атмосферное давление останется чуть выше нормы — 749 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 16 июня в Москве из-за жары объявили штормовое предупреждение. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что предупреждения станут частными на этой неделе. Гидрометцентр спрогнозировал серию аномальной жарких дней в центральных регионах страны.

Ещё утром 16 июля московские синоптики не ждали подъёма температуры выше 28 градусов, но уже тогда ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что погода окажется намного теплее климатической нормы.