Вероятность распространения в России нового «омикрон»-штамма СОVID-19 очень велика из-за его высокой заразности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Госудме. Её слова передаёт «Интерфакс».

Сегодня течение заболевания мы до конца оценить не можем, поскольку под наблюдением находятся всего 16 человек. Но никто не отменял трансграничные перемещения, а с учётом того, что он («омикрон») уже есть в 63 странах мира, вероятность его завоза на территорию РФ очень велика, и последующего распространения — тоже очень велика, — сказала Голикова.

Вице-премьер также напомнила, что впереди новогодние праздники, и отметила, что сейчас делается всё, чтобы предотврaтить распространение нового штамма.

Ранее она сообщила, что из 177 помещённых в изоляцию после возращения из ЮАР у 16 россиян диaгностирована заболеваемость «омикроном», что свидетельствует о достаточно высокой контaгиозности этого штамма.

Ранее Голикова заявила, что данные об эффективности российских вакцин против нового «омикрон»-штамма COVID-19 появятся в течение двух недель. Учёные страны работают над этим.