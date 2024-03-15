«Очень тяжело»: актриса Селезнева высказалась о смерти Ширвиндта Актриса Селезнева назвала тяжелыми новости о смерти своего друга Ширвиндта

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Наталья Селезнева

Народная артистка России Наталья Селезнева заявила в беседе с NEWS.ru, что ей тяжело слышать новости о смерти главы Театра сатиры Александр Ширвиндта. По ее словам, они вместе 50 лет играли на сцене, один институт заканчивали и дружили семьями.

Отлично знала. Играли, дружили, отдыхали вместе. Семьями дружили. Очень тяжело, хотя возраст преклонный у него. Через три месяца ему исполнилось бы 90. Очень тяжело, — сказала Селезнева.

Ранее российский режиссер Андрей Житинкин сравнил с ударом по голове новость о смерти Александр Ширвиндта. Он назвал покойного народного артиста своим учителем, который его опекал. Постановщик поделился, что все обожали Ширвиндта, а сам он был очень нежной и трогательной личностью.

В свою очередь народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал смерть режиссера своей личной утратой. Он отметил, что пережил с артистом множество событий, которые их породнили.

О смерти Александра Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Свои соболезнования также выразил президент РФ Владимир Путин. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства направит соответствующую телеграмму родным и близким Ширвиндта.