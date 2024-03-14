«Очень страдала»: диктор советского ТВ о последних годах Моргуновой Диктор Данько рассказала, что Моргунова последние годы жила в депрессии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алла Данько

Диктор и народная артистка РФ Светлана Моргунова последние годы находилась в депрессии, рассказала корреспонденту NEWS.ru диктор советского ТВ Алла Данько. На церемонии прощания с коллегой она сообщила, что Моргунова очень страдала.

Мне очень жаль, хотя, Светлана, конечно, в последние годы очень страдала. <...> Звонить ей было затруднительно, она не очень хотела рассказывать, чем-то делиться. Но тем не менее, конечно, было очевидно, что <...> последние годы она прожила в очень большой депрессии. И она часто говорила, разным людям... она все время повторяла, что хочет к сыну, — сказала Данько.

Она добавила, что Моргунова была знаковой фигурой в отечественном телевидении. Церемонию прощания с коллегой, с которой Данько провела 20-летний отрезок жизни, диктор назвала скорбной минутой.

Ранее режиссер-постановщик Галина Белова рассказала, что Моргунова много сделала для концертного зала «Россия». Она назвала артистку, с которой работала еще с 1971 года, потрясающей.

Светланы Моргуновой не стало 10 марта. Ей было 84 года. Помощница артистки сообщила, что радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце. 6 марта Моргунова отпраздновала день рождения.