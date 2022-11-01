«Очень рискованно»: юрист об отказе Тинькова от российского гражданства Юрист Карабанов: бизнес Тинькова в России проверят после его отказа от гражданства РФ

Фото: Марат Абулхатин/ТАСС

Отказ основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова от гражданства РФ — это рискованный шаг, который чреват для бизнесмена серьезными последствиями, рассказал в беседе с Lenta.ru адвокат Александр Карабанов. За действиями Тинькова последует проверка всей его деятельности на территории России, а он, по словам юриста, часто действовал на грани мошеннических схем. Также, добавил эксперт, отказ бизнесмена от российского гражданства приведет к тому, что его налоговая ставка для бизнеса и имущества, которым он обладает, вырастет.

Он очень много занимался бизнесом в России. Тиньков поступил очень рискованно, особенно с учетом того, что всегда работал на грани мошеннических схем. Здесь всегда можно усмотреть и моменты неуплаты налогов, и смежные составы, — рассказал Карабанов.

Юрист уточнил, что отказ от гражданства — это сложная процедура, которая не обязательно закончится лишением Тинькова гражданства. По словам специалиста, государство оставляет за собой право решать самостоятельно, кому гражданство предоставить, а у кого забрать. Даже если человек добровольно написал заявление об отказе от гражданства, государство может не удовлетворить его желание, рассказал адвокат.

Накануне Олег Тиньков сообщил о решении отказаться от гражданства РФ и опубликовал снимок заявления об отказе от российского паспорта, написанного на английском языке. Документ датирован 26 октября.

После этого Тиньков заявил о начале процесса отзыва бренда «Тинькофф» из банка, основателем которого является он сам. В своем Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) бизнесмен объяснил решение тем, что он придерживается антивоенной позиции и не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с Россией сегодняшних дней. Он также объяснил решение отозвать бренд из банка тем, что формально уже не управляет кредитной организацией. По его словам, нынешним владельцам Оливеру Хьюзу и Станиславу Близнюку удалось «захватить» компанию, а также заставить Тинькова «изолироваться».

В Кремле ответили на намерение Тинькова отказаться от гражданства РФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, бизнесмен имеет на это право.