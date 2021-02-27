«Режимная красная колония»: адвокат Котова об ИК-2, куда везут Навального

https://static.news.ru/photo/264d4892-7905-11eb-83b0-96000091f725_660.jpg Мария Эйсмонт Фото: facebook.com/maria.eismont

Мария Эйсмонт, адвокат активиста Константина Котова, который отбывал наказание во владимирской исправительной колонии № 2, рассказала об условиях содержания в учреждении. По предварительным данным, в ИК-2 везут оппозиционера Алексея Навального.

По её словам, в колонии плохое отношение к заключённым.

Это очень режимная красная колония, где оказывается психологическое давление на заключённых. Режим [ИК-2] действует за счёт морального подавления, — рассказала она журналистам Znak.com.

Кроме того, негативные отзывы о колонии оставляют пользователи картографических сервисов «Яндекс.Карты» и Google Maps, а также специализированного сайта по сбору информации об исправительных учреждениях.

Накануне сразу несколько СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навального этапировали во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 2. Наказание в ИК-2 отбывал активист Константин Котов, который был осуждён за неоднократное нарушение правил проведения массовых мероприятий («дадинская» статья).

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Навального этапировали в колонию. Он не рассказал, куда отправили оппозиционера. Адвокатам Навального в СИЗО также отказались говорить, куда увезли их подзащитного. По словам юриста Вадима Кобзева, он узнал об этапировании оппозиционера, когда пришёл к нему в «Матросскую Тишину».

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево, куда прилетел при возвращении из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления нервно-паралитическим боевым веществом «Новичок». В результате московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии. Сейчас политик находится в московском СИЗО «Матросская Тишина».

17 февраля 2021 года адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи. Она пояснила, что суд применил правило 39 регламента об обеспечительных мерах и они являются обязательными для исполнения. Применяются эти правила в случае, если заявителю грозит опасность. Как подчеркнула Михайлова, подобное решение «ЕСПЧ принял впервые и российские власти должны его исполнить», однако Россия отказалась исполнять это решение, писал NEWS.ru.