«Очень правильный шаг»: политолог объяснил важность поездки Лаврова в ЮАР Политолог Малинин объяснил поездку Лаврова в ЮАР укреплением сотрудничества

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Наледи Пандор

Политолог Алексей Малинин объяснил поездку министра иностранных дел Сергея Лаврова в ЮАР необходимостью укреплять сотрудничество с партнерами России по БРИКС. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт отметил, что этот шаг является правильным для изменения концепции внешней политики России.

Поездка Сергея Лаврова в ЮАР очень правильный шаг, укрепляющий сотрудничество с одним из наших партнеров по БРИКС. Мы видим, что южноафриканские коллеги приветствуют подобные намерения, — отметил Малинин.

По словам политолога, встреча главы МИД РФ со своей коллегой из Южно-Африканской Республики демонстрирует движение России в сторону других государств и отдаление от стран Запада. Малинин уточнил, что вскоре будет представлена обновленная концепция внешней политики России. Эксперт считает, что сейчас разрабатывается взаимовыгодное экономическое сотрудничество с ЮАР. Устойчивый экономический рост России можно обеспечить при сотрудничестве с участниками БРИКС, ШОС и остальными дружескими государствами, подчеркнул Малинин.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в ЮАР 23 января. Глава внешнеполитического ведомства прибыл в страну с официальным визитом. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор Лавров заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом войны и президентом-русофобом.