«Очень подготовленная операция»: военэксперт об атаке БПЛА на Псков Военэксперт Гундаров назвал подготовленной атаку БПЛА ВСУ на аэродром в Пскове

Фото: twitter.com/mikailme/HGlobal Look Press

Атака БПЛА на военно-гражданский аэродром в Пскове является «очень подготовленной операцией» со стороны Главного управления разведки Украины, заявил военный эксперт Владимир Гундаров. Комментируя ситуацию RTVI, он подчеркнул, что для этого было необходимо разведать безопасные пути полета беспилотников и узнать точное расположение самолетов.

Не заметить их было просто невозможно. Через какие-то воздушные форточки они влетели и по каким-то коридорам пролетели — это вообще была очень подготовленная операция со стороны Главного управления разведки Украины, — отметил эксперт.

По словам Гундарова, дроны, скорее всего, не были запущены с других территорий, например, из Эстонии или Латвии. Он пояснил, что это бы означало полноценное вовлечение жтих стран в военное столкновение с Россией. Эксперт уверен, что местные правительства и руководство НАТО не стали бы идти на такой шаг.

Гундаров также выразил сомнения по поводу того, что БПЛА были запущены с территории России. Он отметил, что дроны могли запустить из Хмельницкой области с северо-востока Украины. При этом остается непонятным, как они смогли преодолеть все рубежи противовоздушной обороны, подчеркнул эксперт. Он считает, что помочь в этом могла разведка при помощи военных спутников США и Великобритании.

Обойти районы и провести террористический акт — это всегда легче, чем защититься от него. Террористический акт предотвращается на земле, если вот как ФСБ работает, имея свою агентуру, они выискивают террористов на территории России. А найти их и заранее и уничтожить на территории других стран — это практически невозможно, — заключил Гундаров.

Четыре самолета Ил-76 оказались повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов.