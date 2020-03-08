Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На размер будущей пенсии влияет много факторов. По словам главы отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марины Густовой, информация о выплатах в размере 50 тыс. рублей правдоподобна.

Существенно увеличить пенсию можно с помощью ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Эти средства выделяются из счёта федерального бюджета. ЕДВ не зависит от факта установления пенсионного обеспечения. Услуга рассчитана на ветеранов, инвалидов...