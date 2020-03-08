Юноша, признавшийся в непреднамеренном убийстве своего друга в Санкт-Петербурге, находится в подавленном состоянии из-за случившегося, рассказал его адвокат Артём Бакунин.
По словам юриста, подросток психологически травмирован смертью своего товарища,
В тяжёлом состоянии, мягко говоря. Он очень сильно переживает по поводу своего близкого, — поделился Бакунин.
Как писал NEWS.ru ранее, трагедия произошла в одном из домов на улице Ижорского Батальона в петербургском районе Колпино 7 марта. Тело 14-летнего школьника было обнаружено с огнестрельным ранением головы. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что убийство произошло в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.
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