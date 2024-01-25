«Очень оптимистично»: эксперт не поверила данным о снижении должников в РФ Финансист Уланова не поверила данным ВЦИОМа о снижении числа должников в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Статистика ВЦИОМ, согласно которой больше половины россиян никогда не берут деньги в долг, является слишком оптимистичной, заявила консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, такие опросы должны учитывать как займы у банков, так и займы, например, у соседей и родственников. Россияне понимают слово «долг» как бесплатные денежные средства, которые необходимо будет вернуть, уточнила она.

Когда я увидела эту статистику, мне захотелось пообщаться с этими респондентами, чтобы понять, о какой прослойке населения мы говорим. Если взять среднюю статистику, то она не соответствует заявленной. Она очень оптимистична. По факту это одно и то же: брать деньги в долг без процентов или с процентами, — заявила Уланова.

Гораздо чаще россияне обращаются в банки, чем к родственникам и знакомым, добавила эксперт. По ее словам, это связано с тем, что гражданам становится сложнее общаться с друзьями после получения у них займа.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне стали чаще обращаться к помощи микрозаймов. Больше всего этим способом пользуются москвичи. На втором месте жители Подмосковья, а на третьем — Краснодарского края.