«Очень опасно»: Титов оценил планы МВД получить доступ к банковской тайне

Учитывая злоупотребления в российских правоохранительных органах, наращивание полномочий силовиков в части доступа к базам данных банков и операторов связи в режиме реального времени, за что выступают в МВД и Генпрокуратуре РФ, грозит негативными последствиями. Для противодействия киберпреступности в России уже существуют легитимные инструменты. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

Мне кажется, что коллеги [из МВД и Генпрокуратуры], используя проблему кибермошенников, очень хотят существенно расширить свои права в части преодоления банковской и личной тайны. Это очень опасно, так как, к сожалению, любая информация стоит денег. Это, безусловно, инсайд, который может нелегитимно использоваться. Добросовестность правоохранителей, конечно, презюмируется, но наличие случаев злоупотреблений не позволяет надеяться на полную защиту от неправомерного использования, — объяснил Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что сегодня в инструментарии силовиков «есть иные, в частности, оперативно-разыскные мероприятия, которые могут быть использованы для пресечения киберпреступности». Например, продолжил Борис Титов, проверочная закупка, которая позволяет «вполне легитимно отслеживать и переписку, и движение средств».

Ранее замминистра внутренних дел и глава следственного департамента МВД РФ Сергей Лебедев заявил, что министерство совместно с Генпрокуратурой России прорабатывают возможность доступа силовиков к базам данных банков и операторов связи в режиме реального времени для противодействия киберпреступности.

Как писал NEWS.ru со ссылкой на экспертов в области телекоммуникаций и информационной безопасности, предлагаемое решение больше похоже на попытку расширить «на всякий случай» полномочия силовых органов за счёт «конечного пользователя», на которого возложат финансирование затрат на приобретение и обслуживание оборудования. К тому же в условиях санкций и ухода из РФ ведущих IT-компаний не очень понятно, откуда придётся брать программное и аппаратное обеспечение.