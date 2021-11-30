«Очень много воруют»: тысячи метростроевцев Петербурга остались без зарплат

В Петербурге строители метрополитена на днях в очередной раз вышли на улицы. Несколько десятков рабочих обанкроченного в августе АО «Метрострой» собрались у здания правительства Северной столицы с требованием выплатить долги по зарплате. Данная история длится уже три года. За это время силовики завели уголовное дело на прежних руководителей компании за многомиллионную растрату, само предприятие, пережившее блокаду Ленинграда и «лихие 90-е», стало банкротом, а на его месте появилось другое. Но несмотря на то, что некоторые обманутых рабочих — всего из более трёх с половиной тысяч — напоминают о себе, ситуация если и сдвигается с мёртвой точки, то такими же «черепашьими» темпами, как за последние годы «развивается» питерская подземка. Между тем, городские власти обещают, что задолженность, превышающая 330 млн рублей, будет погашена до конца года и строят планы развития подземного транспорта на десятилетия.

Обещанного три года ждут

Протестующие собрались 29 ноября у смольного и, как рассказал представитель метростроевцев Ринат Галиев, направили властям заявление с предложением встретиться с вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым.

Параллельно с этим в «Метрострое» состоялась встреча их представителей с чиновниками городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Председатель этой структуры Андрей Левакин проинформировал, что всего работникам обанкроченного ОАО «Метрострой» должны 332 млн рублей. Часть из них (около 3,1 тысячи человек или 86% бывшего коллектива) трудоустроили в контролируемое городом и ВТБ АО «Метрострой Северной столицы», определённое решением мэрии как единственный поставщик услуг в области строительства, проектирования и реконструкции подземки. Кроме того, долги имеются перед несколькими сотнями сотрудников прежнего «Метростроя», оставшимися там для «организации работы в условиях банкротства», и теми, кто перешёл в другие организации или вышел на пенсию.

Мы совместно с конкурсным управляющим готовим дорожную карту, в которой будет описан механизм и сроки выплат задолженности перед сотрудниками ОАО «Метрострой», утвердить её рассчитываем на этой неделе. Мы прикладываем все возможные усилия, расписываем каждый шаг по дням, чтобы иметь возможность до конца текущего года осуществить платёж в адрес «Метростроя», — заявил Левакин.

Как рассказал NEWS.ru координатор объединения «Красивый Петербург» Красимир Врански, речь идёт не только о сотрудниках старого «Метростроя», но и подрядных организаций, которые работали по разным видам договоров. Всего это около 3,7 тысячи человек, перед которыми есть задолженности не только по зарплате. Ещё это выходные пособия, отпускные и надбавки за вредность.

Долги тянутся с 2018 года. Я предполагал, что ещё в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов решил эту проблему, но видимо, людей «кормили завтраками» и им просто это надоело. Конечно, им по чуть-чуть отдавали долги. Последний раз выдавали по 5000 рублей в октябре. А ведь перед некоторыми сотрудниками долги составляют сотни тысяч рублей — у кого 370 тысяч, у кого-то полмиллиона, есть те, кто не получил 700 тысяч. Поэтому они решились выйти на улицу, чтобы напомнить о себе. Красимир Врански лидер движения «Красивый Петербург» лидер движения «Красивый Петербург»

По его информации, часть денег рабочим обещают дать не до конца 2021-го, как обещают власти, а лишь в марте 2022 года. Также активист напомнил, что из-за проблем на «Метрострое», с 2019 года в Петербурге не построено ни одной новой станции.

По сравнению с Москвой темпы [строительства] просто черепашьи, хотя деньги выделяются, ещё и дополнительные федеральные средства, но даже при этом не могут строить метро. Явно, так организована работа. Явно, очень много воруют. Явно, очень серьёзные проблемы в управленческих кадрах, раз деньги есть, а ничего не могут построить, — резюмировал Врански.

Сумма задолженности пред рабочими в 322 млн рублей выглядит каплей в море на фоне объёмов финансирования, которые из разных источников власти обещают направить на развитие питерской подземки. Как писала «Фонтанка», 29 октября КРТИ заключил с АО «Метрострой Северной столицы» контракт на развитие метрополитена до 2023 года объёмом 603,7 млрд рублей . По данным издания такую сумму за два года отработать нереально и конкретные обязательства прописываются в специальных дополнительных соглашениях с конкретными же сроками и графиками. В основе контракта заложена программа развития системы подземного рельсового транспорта Петербурга до 2045 года, которую, по заказу КРТИ, подготовил «Ленметрогипротранс».

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Миллиарды и спартакиады

На состоявшейся 29 ноября встрече Андрея Левакина с представителями метростроевцев и конкурсным управляющим обанкротившейся компании было предложено, что АО «Метрострой Северной столицы» заплатит за аренду оборудования «Метростроя» и этого будет достаточно, чтобы закрыть долги перед тысячами рабочих. Кроме того, в ноябре правительство Петербурга намерено сделать взнос в размере 7,1 млрд рублей в уставный капитал компании на закупку оборудования, ВТБ в соответствии с долями внесёт 3,8 млрд (65% акционерного общества принадлежит городу, а 35% — банку).

В свою очередь вице-губернатор северной столицы Максим Соколов заявил, что самым оптимальным вариантом ликвидации части задолженности является авансовый платёж за долгосрочную аренду производственных площадок и оборудования. При его реализации «часть средств поступит в ОАО „Метрострой“ в декабре текущего года».

Как рассказывает петербургский публицист, редактор издания «Родина на Неве» и лидер профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрий Жвания, конфликт между «Метростроем» и его работниками было бы проще решить при участии профессионального объединения трудящихся. Он напомнил, что в компании был некий официально действующий профсоюз, который занимался туристическими слётами и спартакиадами.

Где они, деятели этого профсоюза, сейчас? Выбивать долги из компании должны не бригадиры, которые собрались у Смольного, а они — официальные доверенные лица рабочего коллектива. Пока у нас заключение коллективных трудовых договоров с участием профсоюзов не войдёт в порядок вещей, мы будем получать трудовые конфликты, как в «Метрострое». Я не поклонник всего западного. Однако опыт рабочей борьбы на Западе меня вдохновляет. Одной из ценностей Западной Европы является мощное профсоюзное движение. Я несколько раз был свидетелем всеобщих забастовок во Франции и Италии. И всегда требования работников выражали профсоюзы. Работодатель, зная, что за его деятельностью следят профсоюзы, не будет доводить дело до образования многомесячных долгов по зарплате. Чтобы этого избежать, он лучше что-нибудь продаст из своей собственности: загородный дом или элитное жильё, например. Просто из чувства самосохранения. Иначе можно въехать на предприятие на кадиллаке, а выехать — на тачке с дурацким колпаком на голове. Дмитрий Жвания председатель профсоюза «Трудовая Евразия» председатель профсоюза «Трудовая Евразия»

Собеседник NEWS.ru уверен, что Северная столица не станет современной агломерацией, пока подземка не будет проведена во все районы и ближайшие города Ленинградской области. В результате «из-за неразберихи в „Метрострое“ страдают не только его работники, но все горожане».

metrostroy_arhiv/vk.com

Туман в конце тоннеля

Как напоминает Дмитрий Жвания с января 1993 года ОАО «Метрострой», то есть приватизированный «Ленметрострой» (предприятие, которое действовало в городе с января 1941 года), возглавлял заслуженный строитель России, почётный гражданин Петербурга и кавалер различных орденов Вадим Александров. В 2017 году он возглавил предприятие его сын Николай. Комитет имущественных отношений города владел 21% акций общества, ещё 25% были у ГУП «Петербургский метрополитен». Но, как отмечает журналист и профсоюзный лидер, фактической хозяйкой компании до недавнего времени была семья Александровых.

Я не сомневаюсь в заслугах Александрова-старшего. Но строительство метро — всё же не возделывание винодельческого терруара и не ателье по пошиву модной одежды. Это не семейный бизнес. Это дело государственной важности. Ведь, помимо прочего, метро — это стратегический объект, который имеет оборонное значение. И вот эта вот семейственность, которая расцвела пышным цветом в России за последние десятилетия, настораживает, — подчеркнул Жвания.

У Николая Александрова дела не заладились: в конце 2019 года против него и двух его предполагаемых сообщников завели уголовное дело о присвоении или растрате 178 млн рублей при строительстве одной из линий метрополитена. В СМИ также упоминалась сумма ущерба от деятельности топ-менеджера в 331 млн.

Этому предшествовали начавшиеся в 2018 году, перед президентскими выборами и ЧП по футболу, волнения метростроевцев . В 2019-м ОАО «Метрострой» и его дочерние организации погрязли в череде скандалов с невыплатами зарплаты и регулярными забастовками рабочих. В итоге, в августе 2021 года организация, действовавшая с 1941 года, была признана банкротом, а в сентябре с сотрудниками старого «Метростроя» начало оформлять трудовые договоры АО «Метрострой Северной столицы».

На этом фоне, как писал NEWS.ru, возникали проблемы с развитием подземки. Так, на 5 сентября 2019 года, за три дня до выборов губернатора Петербурга, было анонсировано открытие трёх станций метро Фрунзенского радиуса: «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы», но в итоге запуск состоялся лишь через месяц. Хотя сначала говорилось об открытии этих объектов ещё в 2017 году, потом сроки сдвинули на 2018-й, к ЧМ по футболу. Смольный планировал расторгнуть контракт с «Метростроем», но в марте 2019-го передумал, увеличил финансирование и поставил компании задачу достроить радиус.

Сейчас власти города обещают построить к 2024 году станции метро «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт». Об этом недавно заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, при этом ранее он обещал президенту Владимиру Путину открыть к этому сроку семь станций при наличии федеральных инвестиций. При этом несколько лет назад «Казаковскую» и «Путиловскую» прогнозировали открыть к 2022 году. «Горный институт» должны были ввести в строй к концу 2019 года, затем сроки поэтапно сдвигались на 2022 и на 2023 годы.

Без конфликтов и скандалов не обошлись и проектные работы. В декабре 2020 года NEWS.ru подробно рассказывал о том, как из-за спора конкурирующих компаний в Северной столице затянулось проектирование Красносельско-Калининской (коричневой) линии метро. За почти миллиардный подряд бились две компании: петербургское АО «Ленметрогипротранс» и московское АО «Метрогипротранс», которое является не только конкурентом, но и акционером первого. В 2019-м первое предприятие выиграл тендер, но столичная компания затем оспорила это решение и в итоге сама оказалась подрядчиком. Из-за судебных споров работы были заморожены, но в итоге Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал местному предприятию, требовавшему отменить результаты конкурса.