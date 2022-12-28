«Очень эротично»: сексолог рассказал о пользе света при сексе Сексолог Франтов посоветовал заниматься сексом с включенным светом

Заниматься сексом лучше при свете, поскольку это дает много информации о реакциях партнера и повышает возбуждение, рассказал «Газете.Ru» психолог-сексолог Владислав Франтов. По его словам, большинство мужчин — визуалы, и женщин тоже зачастую возбуждает тело партнера, а если имеют место стеснения, то нужно работать с первопричинами. При этом нет никакой необходимости в том, чтобы держать люстру в спальне включенной, для этого подойдут светильники и даже гирлянды, которые придадут обстановке эротичность, отметил эксперт.

Стоит обратить внимание на небольшие тусклые светильники, которые позволяют держать небольшой полумрак и дают определенную игру теней. Это очень эротично, — посоветовал Франтов.

Сексолог добавил, что разнообразить секс могут новогодние гирлянды, но только не мигающие, поскольку они могут вызвать приступ эпилепсии. Франтов указал, что нужны гирлянды, которые дают приятный свет и могут переходить от ярких огней к полному затуханию.

В порыве своей чувственности партнеры могут войти в один такт с игрой света, — объяснил специалист.

Ранее гинеколог Эстер Вавилонская перечислила причины, по которым женщины могут временно потерять способность испытывать оргазм. По словам врача, это может быть связано с гормональными нарушениями, беременностью, послеродовым периодом и менопаузами. Вавилонская также отметила, что причины стеснений и комплексов берут корни в детстве, воспитании и негативном первом сексуальном опыте.