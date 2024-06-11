«Очень быстро»: Попова указала на особенность коронавируса Попова: вариант коронавируса FLiRT явно не последний

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Вариант коронавируса FLiRT не последний, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирус научился быстро изменяться.

Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний, — сказала Попова.

Система мониторинга за циркуляцией коронавируса позволяет выявлять даже единичные новые его варианты. Еженедельно проводятся углубленные молекулярно-генетические исследования не менее 500–700 проб из всех регионов страны, добавила она. Судя по результатам, в настоящее время преобладающим вариантом в России все еще остается «омикрон».

Ранее глава Роспотребнадзора заверила, что не стоит бояться нового штамма коронавируса FLiRT. Сегодняшний вариант не приводит к более тяжелому течению заболевания. Важно не спутать вирус с кишечной инфекцией, так как у них схожие симптомы, резюмировала она.

До этого министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что свыше 80 тысяч человек в России инфицированы коронавирусом, около 20 тысяч из них находятся в медицинских учреждениях. Российские медики отслеживают изменчивость коронавируса, кроме того, ведется мониторинг эффективности вакцин и терапии ковида.