Очеловечивание как культ: пандемия обострила проблемы россиян с животными

Находясь на самоизоляции, россияне чаще начали замечать, что поведение их домашних животных оставляет желать лучшего. Чтобы перевоспитать питомцев и перестать лишний раз нервничать, жители России стали активнее обращаться к зоопсихологам. Как рассказали эксперты, во многих ситуациях сами хозяева не видят корень проблемы — излишнее очеловечивание любимцев. Они относятся к питомцам, как к равным, и ждут от них «человеческого» поведения. К чему это приводит и каких трагедий удаётся избежать благодаря помощи специалистов — разбирался NEWS.ru.

Нужен другой подход

На карантине россияне стали чаще обращаться к специалистам, которые могут «перевоспитать» домашних животных. Как пояснила NEWS.ru зоопсихолог Казимера Кордецкая, существенно увеличилось число онлайн-консультаций и вопросов в соцсетях. Клиенты обращаются с разными проблемами питомцев, но в большинстве случаев хозяев объединяет одно — излишнее очеловечивание животных. В конечном счёте как раз этот феномен и мешает исправить поведение их любимцев, говорят эксперты.

Очеловечивание животных было всегда — это естественный образ мышления человека. Мы всё вокруг немножко уподобляем себе. Но соцсети внесли свою лепту и придали этому «современное оформление». Очеловечивание — это не та проблема, которую люди сами осознают и озвучивают при обращении. Это скорее то, что мы как зоопсихологи замечаем. Такое отношение хозяев в итоге либо становится одной из причин проблем в поведении животных, либо это то, что затрудняет работу с коррекцией. Хозяин просто не понимает, что животное нужно воспитывать иначе, не как людей. Например, недавно мы работали с собакой, поведение которой хозяйка описала как — «он стал какой-то подлый». Это очень эмоциональная характеристика, через которую сложно пробиться. После долгих уточнений выяснилось, что пёс часто провоцирует конфликты с другой собакой. Плохо ведёт себя, чтобы привлечь внимание. Мы разбирались с этим случаем поэтапно. Казимера Кордецкая зоопсихолог зоопсихолог

Меняем стресс на радость

Больше всего в пандемию владельцы собак жалуются на проявление синдрома одиночества у своих любимцев (порча мебели, лай, невроз) и разные проблемы во время выгула. Хозяева кошек чаще недовольны тем, что их питомцы царапают предметы интерьера, не хотят справлять нужду в лоток и проявляют агрессию к другим членам семьи и питомцам. Психологи утверждают, что нельзя оставлять без внимания такое поведение любимцев.

По словам специалиста, решение проблем с домашним животным прежде всего снижает уровень стресса у хозяев, ведь причина его появления искореняется. В отдельных случаях своевременное обращение к зоопсихологу даже предотвращает целые трагедии. Как уточнила Казимера Кордецкая, порой хозяева не выдерживают и уже хотят отдавать своих неуправляемых питомцев кому-то или вообще усыпить. При таком печальном исходе у человека появляется чувство вины на всю жизнь. Специалист уверяет, что чаще всего проблемы в поведении животных легко решаются и хозяева больше не вспоминают про свой «отчаянный план».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Беды от придумок

Самоизоляция действительно могла усугубить такой феномен, как излишнее очеловечивание домашних животных. Таким мнением с NEWS.ru поделился психолог Андрей Зберовский. Из-за того что многие животные проявляют свои эмоции, люди начинают ассоциировать себя с ними.

Поэтому такие неравнодушные к животным люди делают вывод, что их питомцы являются разумными. Хотя наука этого не подтверждает. Любой контакт человека с домашним животным приводит к тому, что он начинает в нём видеть самого себя. У этого явления есть несколько негативных последствий. Во-первых, у человека снижается мотивация к общению с людьми. Плюс появляются проблемы с личной жизнью, не хочется заводить семью. Во-вторых, может возникнуть противопоставление животного всем остальным членам семьи. Таким людям начинает казаться, что их понимает только питомец, а родственники нет. Это может приводить к конфликтам внутри семьи. Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии психолог, доктор наук по культурологии

Специалист также добавил, что нездоровая любовь к животным якобы выключает россиян из общественно-политической жизни. Человек перестаёт видеть реальные проблемы, следить за тем, что вообще происходит вокруг.