Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что депутатов Госдумы Леонида Слуцкого (глава Комитета по международным делам) и Леонида Калашникова (председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками) могут назначить послами России в ЛНР и ДНР «только в теории». Эксперт подчеркнул, что оба парламентария занимаются сложнейшими и важнейшими задачами, «более интересными, чем работа посла», поэтому их вряд ли отправят в ЛНР и ДНР.

[Слуцкий и Калашников занимаются] очень большой парламентской работой последние 20 лет. Число поездок, мероприятий, встреч исчисляются сотнями. Слуцкий очень много сделал для того, чтобы во всем мире парламенты, а через них — СМИ, общество, консолидировали общественную позицию по поводу Крыма. Он очень много иностранцев привозил в Крым, чьи правительства не признают Крым в составе России. Но в обществе все знают, что все крымчане хотят быть в составе России. Калашников содействует единству народов, как это было в СССР, чтобы оно не развалилось, сохранилось, не ушло в стороны, приобретая современные формы, — добавил Марков.