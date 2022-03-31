Оценена роль российских удобрений для американского агросектора

Российские удобрения играют крайне значимую роль в американском агросекторе, так как местное производство не может удовлетворить все потребности фермеров, заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, у США был выбор между массовыми демонстрациями фермеров и уступками в адрес импортёров удобрений из России, пишет KP.RU.

Российские удобрения играют очень важную роль для американского агросектора, поскольку их собственное производство не покрывает потребности местных фермеров. Вашингтон встал перед дилеммой: либо столкнуться с массовыми демонстрациями фермеров и обывателей, которым не нравится подорожание продуктов питания, либо пойти на уступки импортёрам удобрений, — пояснил Хазанов.

Он добавил, что в Штатах сейчас задумались о том, чтобы отменить ввозные пошлины для поставщиков удобрений. По его мнению, из-за «безумных санкций» США и Европы в адрес России во всём мире возник искусственный дефицит удобрений и промышленный кризис. Хазанов подчеркнул, что из-за роста цен на газ производители аммиачных удобрений в Европе вынуждены поднимать цены на свою продукцию.

Ранее США через месяц после введения санкций в отношении России приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы не допустить дефицита химической продукции. На рынке уверены, что аналогичным образом теперь поступят и в Европе, что наладит традиционные схемы поставок.