Обыск в доме Цыгановых оказался розыгрышем с участием пранкера Лексуса Цыгановы: обыск оказался розыгрышем с участием пранкера Лексуса

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сообщения об обыске в доме Виктории и Вадима Цыгановых оказались розыгрышем с участием пранкера Лексуса ( настоящее имя Алексей Столяров). Это следует из слов Вадима Цыганова, который на видео в Telegram-канале общается с Лексусом и благодарит того за розыгрыш.

Леш, спасибо тебе за работу <…> Спасибо, что вы это сделали. Это угар. Мы сыграли хорошо. Ваша команда работает на пять с плюсом, — сказал Цыганов в телефонном разговоре с Лексусом, заявив, что они еще поработают вместе.

Вечером 4 ноября супруг Вики Цыгановой Вадим заявил о том, что к ним в квартиру пришли с обыском. Как указано в канале — «настучала Собчак». В свою очередь, журналистка Ксения Собчак опровергла выдвинутые обвинения, указав, в частности, что они с певицей живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.

Позже Вика Цыганова сообщила о завершении обыска в ее доме. По словам артистки, пришедшие искали некие улики, изъяли туфли и нейросеть. Также она призвала своих подписчиков читать классическую литературу.

27 октября появилось интервью четы Цыгановых журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В нем супруги рассказали о своем отношении к спецоперации, религии и ряду российских знаменитостей. Спустя два дня они заявили, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».