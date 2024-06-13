Обыск у родни Галкина, розыск Лазаревой, удар по МосБирже: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/Социальные сети

Алина Галкина, Татьяна Лазарева

Обыски в доме у брата юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск, США ввели санкции против Московской Биржи и могут оставить россиян без долларов — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Проблемная родня Галкина

12 июня Telegram-канал «112» сообщил, что у старшего брата Максима Галкина Дмитрия прошли обыски. По данным канала, оперативные действия в доме родственника юмориста на Рублевке связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны России, подрядчиком которого он является.

Как стало известно каналу, Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, занимался продюсированием, после чего начал производить боеприпасы и стал подрядчиком российского военного ведомства. У Галкина-старшего изъяты носители информации и прочая техника.

По данным системы «СПАРК», старший брат юмориста является соучредителем московской компании «Оружейные мастерские», которая выпускает оружие и боеприпасы. За 2021 год он заработал 49 млн рублей на продаже оружия и боеприпасов, при этом всего московская компания «Оружейные мастерские» выручила 1,2 млрд рублей на обороте своей продукции.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Дмитрий Галкин

На ситуацию молниеносно отреагировал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Активист считает, что давно пора «закрыть кормушку» во всех сферах деятельности для таких людей.

«Давно пора было это сделать, потому что пора им закрыть кормушку во всех сферах деятельности, начиная от госбюджетов и заканчивая коммерческими проектами. В том числе у брата Галкина, который работает на территории РФ. С этой семьей все понятно», — заявил Бородин.

По его словам, позиция Галкиных по отношению к России ясна: они дискредитируют страну и не поддерживают курс президента России Владимира Путина. Бородин уверен, что семью певицы Аллы Пугачевой и Галкина нужно «рассматривать под лупой».

«Если ты решил обмануть государство, украсть бюджетные деньги, ты предатель родины, террорист. Я бы под лупой рассматривал семью Пугачевой и Галкина, так как они везде. Пугачева недавно приехала, записала песню, и она теперь везде, во всех радиоэфирах. Она зарабатывает деньги. Политика ее мужа, брата Галкина тоже неоднозначная», — заключил общественник.

Бурно отреагировали на обыски у Дмитрия Галкина и интернет-пользователи. В комментариях к сообщениям об обысках люди возмущаются образом жизни братьев Галкиных в период СВО. По их мнению, «давно пора потрясти семейку, а сейчас как раз и повод нашелся».

«Очень хорошо, что начались такие действия. Ворошат осиное гнездо», — написала одна из комментаторов.

Несмотря на обыски в доме отца, 19-летняя племянница Галкина Алина демонстрировала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) роскошный досуг. Девушка опубликовала серию снимков, на которых развлекается с друзьями и позирует на фоне дорогостоящих автомобилей.

«Да, сегодня я в короне — и точка», — подписала она одну из публикаций.

Фото: Социальные сети Алина Галкина

Особо опасная Лазарева

МВД России объявило находящуюся за границей телеведущую Татьяну Лазареву в розыск по уголовной статье. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах отмечал, что артистку разыскивают по статье о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ).

«Лазарева Татьяна Юрьевна. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе министерства.

Несколькими месяцами ранее знаменитость заявляла, что радуется, когда украинские беспилотники атакуют российские города. Она также поделилась тихим восторгом от попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая призналась, что хочет свержения российской власти, осознавая, что гипотетический переворот мог бы стать кровавым. По ее мнению, изменения будут «кровавыми» и «ужасными», после чего она предрекла себе «небо в алмазах».

После этого глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила, что прокуратура Москвы инициирует проверку по поводу высказываний Лазаревой. Парламентарий опубликовала фото документа из контролирующего ведомства.

«С целью реагирования на возможные нарушения закона прокурору города Москвы поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о ее результатах», — говорилось в публикации.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Татьяна Лазарева

Еще недавно Лазарева заявляла, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По словам артистки, таким образом она хотела проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права. Однако в мае 2024-го был принят закон, согласно которому иностранные агенты не могут участвовать в выборах всех уровней на территории РФ.

В начале 2024-го Лазарева сообщила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни. Лазарева подчеркнула, что ни она, ни экс-супруг не откажутся от своего статуса родителей троих детей — двух общих дочерей Софьи и Антонины, а также сына телеведущей от других отношений Степана.

В октябре 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях. Это был второй штраф для телеведущей за подобное нарушение. В прошлый раз суд оштрафовал актрису в июне 2023 года на 30 тысяч рублей, но она обжаловала это решение.

Артистка застала начало СВО в Киеве, куда приехала в феврале 2022 года на съемки программы «Лига смеха». Спустя несколько недель она улетела в Испанию, где проживала на постоянной основе с 2016 года.

Дедолларизация МосБиржи

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции. В список в том числе попала Московская Биржа. После этого стоимость ее акций резко упала. Американские рестрикции фактически означают изоляцию площадки от долларовой системы, в том числе остановку торгов этой валютой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МосБиржа вскоре подтвердила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ). В то же время площадка заявила о намерении продолжить работу остальных торговых секций.

«Главная задача Московской Биржи — обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская Биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки», — сообщила пресс-служба площадки.

Финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что на обычных граждан ситуация не окажет влияния. Он также посоветовал россиянам перестать рассматривать иностранную валюту как защитный актив, поскольку «времена меняются».

«В любом случае данная ситуация — это толчок к тому, чтобы мы с дружественными странами больше использовали национальные валюты, то есть те, которые не находятся под давлением США. На какое-то время могут возникнуть проблемы с поставками товаров. Но оно будет недолгим. Что касается простых обывателей, которые продают и покупают валюту, то они это делают в небольших объемах», — полагает эксперт.

В свою очередь экономист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что россияне могут потерять свои деньги, которые находятся в долларах и евро, из-за санкций против МосБиржи. По его словам, все безналичные доллары находятся на территории США. Эксперт объяснил, что российские валютные счета работают как зеркала. Они просто отражают позиции, которые на самом деле находятся на корреспондентских счетах американского банка.

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