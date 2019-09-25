https://static.news.ru/photo/62703bcc-dfa5-11e9-af20-fa163e074e61_660.jpg Леонид Писной Фото: facebook.com/ERSaratov

Силовики провели обыск в доме и офисе депутата заксобрания Саратовской области и бизнесмена-застройщика Леонида Писного, который ранее фигурировал в уголовном деле как покупатель должности губернатора региона. СК начал мероприятия, когда парламентарий находился в Совете Федерации.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, заведённого в апреле 2019 года по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Саратова, пишет издание « Свободные новости ».

В августе 2019 года апелляционная и кассационные инстанции подтвердили решение Арбитражного суда области, который обязал аффилированные с Писным компании «Ксиан» и «Стройресурс» вернуть в собственность города земельные участки, якобы незаконно переданные под жилую застройку.

По данным правоохранительных органов, в 2010 году Писной пытался купить должность губернатора через представлявшихся сотрудниками администрации президента мошенников, обещавших ему такую возможность за определённую сумму. Помощница парламентария Елена Денисова оставила в банковской ячейке 121 млн рублей, которые якобы похитили злоумышленники.

В 2014 году Хамовнический суд Москвы признал виновными в мошенничестве нескольких фигурантов дела. В приговоре, кроме Леонида Писного и Елены Денисовой, упоминались депутат регионального заксобрания и застройщик Сергей Курихин, а также экс-директор местного предприятия «Саратовстройстекло» Михаил Ланин, которого в 2011 году убили во Франции.

Как писал News.ru, в сентябре 2018 года СК возобновил расследование по факту несостоявшейся покупки поста губернатора Саратовской области.