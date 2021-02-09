«Объём снега будет огромен»: москвичей предупредили о снежном коллапсе

https://static.news.ru/photo/9c8d03f0-6b6b-11eb-b019-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный снегопад накроет столичный регион 11 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, осадки начнутся во второй половине дня и продлятся до 13-14 февраля.

Объём снега будет огромен, идти он будет беспрестанно. Настоящий снежный коллапс, которого не было несколько лет. В 2018 году с 3 по 5 февраля была похожая ситуация — за три дня выпало больше 45 мм осадков, — рассказал синоптик.

Он уточнил, что в ближайшие дни высота снежного покрова может вырасти до 50-55 сантиментов. Рекорд по высоте снежного покрова для 14 февраля составлял 60 сантиметров, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что плохие погодные условия в ближайшие дни могут нарушить работу систем жизнеобеспечения на территории 12 регионов Северо-Кавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов России. Учёные считают, что органы управления территорий смогут принять своевременные превентивные меры при оперативном получении информации об опасной погоде от подразделений Росгидромета.