02 июня 2026 в 09:00

Обычная пеларгония превратится в цветущий букет: секрет пышного горшка за пару недель

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весной многие начинают укоренять пеларгонию, чтобы летом любоваться ярким цветением на подоконнике или балконе. Но есть один простой прием, благодаря которому куст сразу выглядит густым и нарядным, без долгого ожидания и сложной обрезки. Такой способ особенно нравится тем, кто хочет быстро получить красивый результат.

Секрет очень простой — в один горшок высаживают сразу три укорененных черенка. Для этого берут растения примерно одинакового размера и размещают их по кругу в просторной емкости с легким питательным грунтом. После посадки пеларгонию поливают и ставят в светлое место без палящего солнца.

Такой метод помогает создать сразу несколько точек роста. Каждый стебель начинает выпускать боковые побеги, поэтому куст становится намного пышнее и быстрее покрывается цветами. К тому же растение выглядит объемным уже через несколько недель. Для более эффектного вида можно посадить вместе сорта разных оттенков — например, розовый, алый и лососевый. Главное, чтобы все пеларгонии были одинаковыми по размеру и форме роста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна результатом — куст получился плотным и зацвел заметно раньше обычного. Она также советует регулярно удалять увядшие цветки, чтобы пеларгония дольше оставалась аккуратной и продолжала активно выпускать новые бутоны.

Ранее был назван цветок, который выгонит с участка тлю, клещей и проволочника.

Проверено редакцией
советы
цветы
растения
Марина Макарова
