Обычная пеларгония превратится в цветущий букет: секрет пышного горшка за пару недель

Весной многие начинают укоренять пеларгонию, чтобы летом любоваться ярким цветением на подоконнике или балконе. Но есть один простой прием, благодаря которому куст сразу выглядит густым и нарядным, без долгого ожидания и сложной обрезки. Такой способ особенно нравится тем, кто хочет быстро получить красивый результат.

Секрет очень простой — в один горшок высаживают сразу три укорененных черенка. Для этого берут растения примерно одинакового размера и размещают их по кругу в просторной емкости с легким питательным грунтом. После посадки пеларгонию поливают и ставят в светлое место без палящего солнца.

Такой метод помогает создать сразу несколько точек роста. Каждый стебель начинает выпускать боковые побеги, поэтому куст становится намного пышнее и быстрее покрывается цветами. К тому же растение выглядит объемным уже через несколько недель. Для более эффектного вида можно посадить вместе сорта разных оттенков — например, розовый, алый и лососевый. Главное, чтобы все пеларгонии были одинаковыми по размеру и форме роста.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна результатом — куст получился плотным и зацвел заметно раньше обычного. Она также советует регулярно удалять увядшие цветки, чтобы пеларгония дольше оставалась аккуратной и продолжала активно выпускать новые бутоны.

