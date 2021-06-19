Обязательную вакцинацию частично ввели в Тверской области

Отдельные категории граждан должны будут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции в Тверской области. Соответствующее постановление выпустил главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов, сообщает РИА Новости.
Агентство
Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, — отмечается в постановлении Выскубова.
Также обязательной станет прививка для государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти региона. Не менее 60% общей численности указанных в постановлении сотрудников должны вакцинироваться первой дозой до 18 июля.
Ранее стало известно, что в Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что при осложнении ситуации ведомство вынуждено будет вводить обязательную вакцинацию и в других регионах.