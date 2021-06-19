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Обязательную вакцинацию частично ввели в Тверской области

02:31, 19 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельные категории граждан должны будут пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции в Тверской области. Соответствующее постановление выпустил главный государственный санитарный врач по региону Арнольд Выскубов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что за последнюю неделю в регионе госпитализировали 511 заражённых жителей. Это на 46% больше, чем за предыдущую.

Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов, — отмечается в постановлении Выскубова.

Также обязательной станет прививка для государственных гражданских и муниципальных служащих, работников органов власти региона. Не менее 60% общей численности указанных в постановлении сотрудников должны вакцинироваться первой дозой до 18 июля.

Ранее стало известно, что в Туле вводится обязательная вакцинация для групп риска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что при осложнении ситуации ведомство вынуждено будет вводить обязательную вакцинацию и в других регионах.

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