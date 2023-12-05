Объявленный в розыск основатель «Тануки» рассказал, где находится Объявленный в розыск ресторатор Орлов нашелся в Лондоне

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Ресторатор Олег Орлов, объявленный в России в розыск по уголовному делу из-за фитнесс-центра Black Star Fitness, находится в Лондоне. Об этом он рассказал изданию Forbes.kz. Бизнесмен добавил, что уголовное дело стало для него сюрпризом, поскольку он считал разбирательства «сугубо гражданско-правовым иском». Он добавил, что его адвокаты уже занимаются делом, и подчеркнул, что не видит в случившемся никаких скрытых мотивов.

Сейчас я нахожусь в Лондоне. Мы только что открыли здесь свой ресторан греческой кухни Gaia. Совсем скоро откроем новое заведение в Гонконге, — сказал бизнесмен.

Комментируя ситуацию с фитнесс-центром Black Star Fitness, Орлов пояснил, что был одним из инвесторов этого проекта, но не влиял на его операционную деятельность. Выдвинутые против него обвинения бизнесмен назвал необоснованными.

Тем не менее могу подтвердить, что у нас действительно шло судебное разбирательство по этому иску, но оно протекало в гражданском порядке примерно последние два года. Ни о какой уголовной ответственности речи никогда не шло, это сугубо гражданско-правовые отношения, — подчеркнул Орлов.

Ресторатор выразил уверенность, что его адвокаты найдут выход из ситуации и стороны смогут прийти к мировому соглашению. По его словам, в деле нет никаких скрытых мотивов, а усугубиться ситуация могла из-за того, что он давно находится не в России.

Конечно, подобные ситуации бьют в первую очередь по репутации, но в бизнесе с этим периодически приходится сталкиваться, — добавил он.

О том, что МВД внесло Александра Орлова в список преступников, разыскиваемых по статье УК, стало известно 16 ноября. В федеральный розыск ресторатор попал из-за фитнесс-центра Black Star Fitness. Арендодатель обвинил руководство качалки в умышленной неуплате аренды и причинении ущерба на ₽110 млн.