Объявленный в розыск блогер Запиров раскрыл свое местонахождение

Блогер-миллионник Хизри Запиров, также известный как «Хиза» и объявленный в федеральный розыск, опубликовал сторис в своём Instagram, указав, что он находится в Москве. Он также дал понять, что не понимает происходящего.

В коротком ролике Запиров позирует на фоне высотного здания. Метка свидетельствует о том, что он находится в столице. Видео сопровождается вопросом: «Что происходит?».

О том, что Запиров объявлен по подозрению в совершении уголовного преступления, стало известно некоторое время назад. По некоторым данным, ему вменяется мошенничество, однако официально эта информация пока не подтверждена. Правоохранительные органы также разыскивают его PR-директора Лусик Карапетян.

Предполагается, что блогер мог возглавлять группы так называемых кaпперов, которые делают ставки на спорт. Участники схемы переводили ему крупные суммы в надежде заработать, потенциальный ущeрб может исчисляться миллионами.

У Запирoва в Instagram около восьми миллионов подписчиков. Преимущественно он снимает розыгрыши и видео на автомобильную тeматику.