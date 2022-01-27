Объявленная в розыск PR-директор блогера Запирова нашлась в Германии

PR-директор блогера Хизри Запирова (Хиза) Лусик Карапетян, также как и он объявленная в федеральный розыск, находится в Германии. По её словам, она проходит там лечение на протяжении нескольких месяцев и не знает о ситуации с розыском, сообщает ТАСС.

Я в Германии на лечении уже более восьми месяцев. Меня технически нет в России. Впервые слышу о ситуации, — цитирует её агентство.

Карапетян пояснила, что некоторое время назад ей во время косметической операции в Москве занесли инфекцию. В результате начался сепсис, и она отправилась на лечение сначала во Францию, а затем — в Германию.

Как сообщалось ранее, Запирова объявили в розыск по подозрению в совершении уголовного преступления, стало известно некоторое время назад. По некоторым данным, ему вменяется мошенничество, но официально эта информация пока не подтверждена. Полиция также разыскивает и Карапетян.

Некоторое время назад блогер опубликовал сторис в Instagram, указав, что он находится в Москве. Он также дал понять, что не понимает происходящего.