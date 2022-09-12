Объявлена программа международного форума по коммуникациям Baltic Weekend

Фото: Пресс-служба Baltic Weekend

15 и 16 сентября 2022 года профессионалы по коммуникациям встретятся на XXII международном форуме Baltic Weekend, который пройдет в Санкт-Петербурге. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Регистрация на форум открыта до 13 сентября 2022 года включительно. В этом году ведущими темами для обсуждения стали: трансформация коммуникационного рынка, изменения в мире digital, новые вызовы для бизнеса, адаптация современных СМИ под запросы масс, влияние PR на розничных инвесторов, а также принципы построения коммуникаций на рынке Азии.

В первый день форума пройдет дискуссия «Февральская эволюция: российский бизнес в поисках новой идентичности». Во второй день участников форума ожидает не менее содержательная дискуссия «Хвост виляет собакой: новый виток развития GR-коммуникаций», в рамках которой спикеры обсудят современные правила принятия решений игроками на поле GR. Кроме этого, двухдневная программа форума насыщена тематической сессией при поддержке «Авито» и круглыми столами при поддержке Тинькофф Инвестиции, АКОС, Ассоциации Менеджеров, Р.И.М. и Министерства просвещения РФ.

Фото: Пресс-служба Baltic Weekend

Baltic Weekend — крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, массмедиа, образовательных структур и общественных организаций. Программа мероприятия отражает актуальные коммуникационные тенденции в России и трудности, стоящие сегодня перед профессиональным сообществом.

15 сентября вечером состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии по коммуникациям PROBA Awards, где станут известны обладатели PR-Оскара 2022 года.

Ранее сообщалось, что спикерами этого года выступят генеральный директор, советник первого заместителя руководителя администрации президента РФ Валерий Фёдоров, руководитель управления общественных связей Сеченовского университета и основатель Telegram-канала «Хуже Федосеева» Ярослав Федосеев, а также другие профессионалы своего дела.