«Объявить мобилизацию во время спецоперации невозможно» Военный эксперт — о том, как может происходить массовый призыв из запаса и какие основания для этого необходимы

Фото MOD Russia/Global Look Press

Западные СМИ без конкретики со ссылкой на источники сообщили, что в России к 9 мая может начаться всеобщая мобилизация населения для участия в спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти новости «чушью». Почему мобилизация невозможна, пока происходящее на Украине имеет статус спецоперации, как мобилизация может происходить и каковы должны быть формальные основания для её начала, рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

— Как вы думаете, насколько вероятно объявление мобилизации в России?

— Дело в том, что сейчас проводится специальная военная операция. Она не предполагает мобилизацию каких-то возрастов. Объявить мобилизацию во время спецоперации невозможно. Поэтому предпосылок для её объявления я не вижу. Понимаю, что у определённых социальных групп в нашей стране есть в связи с этим опасения, но оснований для беспокойства я не вижу. Не забывайте, что спецоперация и так уже идёт не первый месяц. Она идёт по плану и успешно. Как об этом уже говорил Владимир Путин, все хотят, чтобы это происходило быстрее, но так как она связана с жертвами, надо, чтобы спецоперация велась ритмично, но по плану. Вот она по плану сейчас и ведётся.

— Получается, президент сначала должен официально объявить, что мы находимся в состоянии войны, чтобы потом можно было объявить о мобилизации?

— Совершенно верно. Без обоснования мобилизации быть не может, а пока идёт только спецоперация, которая её не подразумевает.

— Диверсии на территории России, а также обстрелы наших населённых пунктов не могут стать причиной объявления войны и, соответственно, мобилизации?

— Для начала давайте разберёмся в терминах. Мы говорим о том, что перечисленные вами вещи — это провокации, а не перенос военных действий на нашу территорию. В конце концов, пограничные инциденты всегда были и будут между государствами. Однако на нашей территории войск других государств нет. То же касается и диверсионных групп и залётов на нашу территорию вертолётов, которые атакуют склады.

— Разве подобное не является легитимной причиной для объявления войны любым государством?

— Являются и это может быть сasus belli, как, например, было перед финской войной, когда поводом послужило шесть снарядов, прилетевших на нашу территорию. Однако сейчас мы говорим лишь о провокациях.

— Говорим так, чтобы не ставить себя в положение, когда руководство России будет вынуждено объявить о состоянии войны?

— Вероятно. Впрочем, мы с вами можем только анализировать со стороны. Действительно ли будем мы вынуждены или нет, это уже решают на самом верху.

MOD Russia//Global Look Press

— Если мобилизация всё же будет объявлена, то новые силы будут использоваться на фронте или, скорее, в тылу?

— Спецоперация сейчас ведётся относительно небольшими силами, и пока ещё у нас есть и в регулярной армии силы для того, чтобы увеличить численность участвующих войск.

— Однако в любом случае речь не идёт о возможной поголовной мобилизации? Её обычно проводят при внешнем вторжении?

— Правильно. Если это вдруг случится, то мобилизуют людей с военно-учётной специальностью, которые уже отслужили. В первую очередь мобилизовать будут тех, кого больше всего будет не хватать для завершения спецоперации, не всех подряд. При этом мобилизованы будут не все подобные специалисты, а лишь определённых возрастов. Каких — будет указано в специальном постановлении правительства России.

— Возраст что-то вроде «до 35», «до 45»?

— Там может быть указано, люди какого года рождения подлежат мобилизации. Скорее всего, это один-два года.

— Можно ли использовать, мобилизовать солдат срочной службы без объявления мобилизации?

— Как вы знаете, был приказ Верховного главнокомандующего о том, что в спецоперации нельзя использовать срочников. Да, был неприятный инцидент, когда их всё же использовали, однако это было по недосмотру. Было проведено расследование, и виновные должностные лица в этой халатности были наказаны.

— Разве был приказ?

— Ни у кого из нас нет доступа к приказам, которые поступают в Вооружённые силы, это секретные документы. Однако было чёткое указание со стороны Верховного главнокомандующего, это значит, скорее всего, что у военных это было преобразовано в приказ.