Шлемы виртуальной реальности (VR) широко применяются в самых разных сферах — компьютерных играх, медицине, архитектуре и многих других. Однако некоторые люди сталкиваются с негативными эффектами при использовании шлемов VR, причём этот эффект более выражен у старших поколений. Объяснение этому феномену дала основатель и координатор проекта «RuGenerations — российская школа теории поколений» Евгения Шамис.
Как
Поколение, чей год рождения пришёлся на период между 1944 и 1964 годами (беби-бумеры или просто бумеры), с понятием виртуальной реальности столкнулось уже в зрелом возрасте и потому сложнее адаптируется. Бумеры более склонны к головокружениями и потере ориентации в пространстве при использовании VR-шлемов. Вместе с тем, эксперт подчеркнула, что трудности при освоении новых технологий могут испытать все, а не только люди старших поколений.
Здесь мы не заложники того, что взрослые хуже в чём-то. Я уверена, что многие представители других поколений, если возникнет необходимость, смогут освоить технологии. Здесь я бы говорила о привычке и тренировках мозга, — заключила Шамис.
Как ранее сообщал NEWS.ru, шлем виртуальной реальности дал женщине из Южной Кореи возможность пообщаться с скончавшейся три года назад дочерью.
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