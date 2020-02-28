https://static.news.ru/photo/3418d930-5a27-11ea-8598-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шлемы виртуальной реальности (VR) широко применяются в самых разных сферах — компьютерных играх, медицине, архитектуре и многих других. Однако некоторые люди сталкиваются с негативными эффектами при использовании шлемов VR, причём этот эффект более выражен у старших поколений. Объяснение этому феномену дала основатель и координатор проекта «RuGenerations — российская школа теории поколений» Евгения Шамис.

Как рассказала эксперт в беседе с радио Sputnik, трудности в использовании VR связаны не с возрастом как таковым, а с психологическими особенностями разных поколений. Так называемые миллениалы, родившиеся с 1985 года по 2000 год, с детства столкнулись с игровыми приставками и персональными компьютерами, таким образом рано получив опыт взаимодействия с технологиями. Ещё более приспособленными в этом отношении оказались представители поколения Z (зумеры — люди, родившиеся после 2000 года).

Поколение, чей год рождения пришёлся на период между 1944 и 1964 годами (беби-бумеры или просто бумеры), с понятием виртуальной реальности столкнулось уже в зрелом возрасте и потому сложнее адаптируется. Бумеры более склонны к головокружениями и потере ориентации в пространстве при использовании VR-шлемов. Вместе с тем, эксперт подчеркнула, что трудности при освоении новых технологий могут испытать все, а не только люди старших поколений.

Здесь мы не заложники того, что взрослые хуже в чём-то. Я уверена, что многие представители других поколений, если возникнет необходимость, смогут освоить технологии. Здесь я бы говорила о привычке и тренировках мозга, — заключила Шамис.

Как ранее сообщал NEWS.ru, шлем виртуальной реальности дал женщине из Южной Кореи возможность пообщаться с скончавшейся три года назад дочерью.