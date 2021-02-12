Обвинённый в госизмене Сафронов раскрыл детали работы с чешским журналистом

https://static.news.ru/photo/6a278b86-6efb-11eb-b50f-96000091f725_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвинённый в государственной измене экс-журналист и бывший советник главы госкорпорации «Роскосмос» Иван Сафронов заявил, что помогал «раскручивать» бизнес-проект своему чешскому другу Мартину Ларишу, которое следствие называет его вербовщиком.

По словам Сафронова, документы, которые сторона обвинения называет разведданными, — это всего лишь личные письма.

В 2017 году он уволился из газеты — надоело работать наёмным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. Идея была проста: организация рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов на платной основе. [...] Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало, — рассказал экс-советник главы Роскосмоса «Коммерсанту».

Сафронов отметил, что писал для Лариша один-два материала в месяц. Темы выбирал чех, они базировались на актуальной в тот период информации.

Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет. Это было просто, никакой обязаловки. В будущем мы рассчитывали, что доход с подписок на рассылки будет приносить прибыль, — поделился бывший журналист.

Сафронов подчеркнул, что все материалы, отправляемые Ларишу, он компилировал на основе сведений из открытых источников.

Следователи факт моего знакомства с Мартином считают вербовкой, его письма — разведывательными заданиями, а в моих ответах откуда-то взялась государственная тайна. Фантастика? Нет. Следствие считает меня чешским шпионом. О том, что мой приятель — кадровый разведчик, а сам я «нашпионил» в пользу какого-то там управления, я узнал только из постановления о возбуждении уголовного дела, — признался обвиняемый.

Сафронов познакомился с Ларишем в 2010 году, когда последний работал корреспондентом чешской газеты в Москве. В 2012 году их отношения прервались. В 2016 году после визита Сафронова в Прагу приятели вновь стали регулярно видеться, сказал экс-журналист.

Ивана Сафронова задержали и арестовали 7 июля 2020 года в Москве. По версии следствия, он работал на одну из спецслужб НАТО и передавал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Ранее он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Сафронов написал письмо актёру Михаилу Ефремову, отбывающему срок за ДТП со смертельным исходом.