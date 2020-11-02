Обвинённый в домогательствах Скипский оценил своё возвращение к знатокам

https://static.news.ru/photo/833dd83c-1cf3-11eb-b467-fa163e074e61_660.jpg Михаил Скипский (второй справа) Фото: instagram.com/skipa_pro

Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, прокомментировал своё возвращение в «Что? Где? Когда?».

По его словам, он получил прекрасные впечатления от прошедшей 1 ноября игры.

Мы играли хорошо, нам всем понравилось. Мы не играли три месяца, это обычная история, когда команда играет сколько-то, потом не играет, не было никакого гигантского перерыва. Здорово, что Эльман и Балаш смогли прилететь. У меня не было морального перерыва. Перерыв был обусловлен правилами, — заявил он в комментарии изданию «Подъём».

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Что? Где? Когда?» прокомментировало участие Скипского прошедшей в игре. По словам гендиректора телекомпании «Игра ТВ» Натальи Стеценко, у неё нет юридических оснований не допускать знатока к участию в передаче.

Об обвинениях против игрока популярного интеллектуального телешоу стало известно летом, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. В начале октября сразу несколько девушек рассказали о недостойном поведении пристававшего к ним педагога.

Ранее пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.