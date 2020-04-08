Обвинённая в оправдании теракта журналистка потребовала открытого суда

https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Псковская радиоведущая Светлана Прокопьева, которую обвинили в оправдании атаки студента на приёмную ФСБ в Архангельске, потребовала открытого суда. Журналистка опасается, что вызванный коронавирусом карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить процесс.

Прокопьева уточнила, что первое заседание по делу должно пройти 20 апреля — при этом режим самоизоляции в стране продлится как минимум до конца месяца. Женщина призвала суд отложить процесс до снятия карантинных ограничений.

Неудачно, что совпадает с карантином, потому что теперь надо решать вопрос, сможет ли мой процесс быть публичным, смогут ли его посетить все, кто хотел, а это и коллеги-журналисты, в том числе федеральных СМИ, и правозащитники интересовались, и даже международные наблюдатели, — заявила Прокопьева в комментарии «Интерфаксу».

Дело журналистки дошло до суда в марте — после трёх месяцев дополнительного следствия, назначенного прокуратурой.

Как писал NEWS.ru, в ноябре 2018 года журналистка в эфире «Эха Москвы» попыталась проанализировать мотивы 17-летнего анархиста, который подорвал себя в приёмной ФСБ. Ведущая допустила, что причиной теракта могли стать «государственные репрессии».

В марте 2019-го она стала лауреатом премии «Редколлегия» в номинации «Солидарность».