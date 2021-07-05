Обвиняемым в захвате оборонного предприятия запросили до 12 лет тюрьмы

Обвиняемым в рейдерском захвате оборонных предприятий — НПО «Гелиймаш» и «Криор» — запросили до 12 лет тюрьмы. Таким образом, не признающие свою вину председатель совета директоров инвесткомпании «Магма» Владимир Курбатов и его коллеги могут надолго оказаться за решёткой, пишет «Коммерсант».

Предприятия занимались гелием и криогенным оборудованием для охлаждения ракет Роскосмоса и других нужд Минобороны. Фигурантами дела также являются подельники Курбатова — Александр Токарев, Александр Чилимкин и Бато Намнанов. Для них следствие запросило тюремные сроки от восьми до 10 лет.

Следствие полагает, что обвиняемые составили ложные протоколы заседаний глав ЗАО «Химгазсервис», который, в свою очередь, является крупным акционером оборонных предприятий. Незаконные махинации совершались в период с 2011 по 2012 год.

Подложные документы позволили злоумышленникам «избавиться» от конкурентов путём прекращения полномочий руководителей. Тогда Токарев встал во главе «Гелиймаш», а Чилимкин стал главой «Криор». По имеющимся данным, было похищено более 300 млн рублей.

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