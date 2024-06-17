Обвиняемым в убийстве байкера из-за спора о парковке продлили арест ТАСС: обвиняемым в убийстве байкера на парковке в Москве продлили арест

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Шахин Аббасов

Шестерым обвиняемым в убийстве байкера Кирилла Ковалева в Москве из-за спора о парковке продлили арест, сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда. Отмечается, что постановление еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова, — говорится в сообщении.

Преступление произошло 19 апреля. Главный обвиняемый Шахин Аббасов постоянно парковал свою иномарку на пешеходной зоне прямо перед подъездом, где жил. В тот день байкер Ковалев приехал к дому за своей невестой и припарковался по правилам у бордюра, но при этом перегородил выезд для нарушителя Аббасова. Когда Аббасов и Ковалев встретились, между ними произошел конфликт, в результате которого мигрант ударил москвича ножом в живот. Аббасов с братьями сбежал из Москвы и был задержан на границе Ростовской области.

Telegram-канал SHOT сообщал, что братья Аббасовы улыбались и курили во время заседания суда 21 мая. Слушание прошло в формате видеоконференции. Молодые люди махали в камеру родственникам, смеялись и переговаривались.