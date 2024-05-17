Обвиняемый в серийных убийствах пенсионерок предстанет перед судом Московский областной суд рассмотрит дело серийного убийцы пенсионерок

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Следователи завершили уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в серийных нападениях, грабеже и убийствах пенсионерок в период с 2021 по 2022 год, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. По данным правоохранителей, задержанный душил и грабил пожилых одиноких женщин в Подмосковье.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пензенской области. Он обвиняется в совершении серии нападений на пожилых женщин, убийстве, разбое и краже. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый находил одиноких пожилых женщин, которые живут в частных домах, в ночное время он проникал в их жилье, нападал и душил руками. При этом, как отметили в ведомстве, преступник требовал от пенсионерок деньги. Как считают следователи, после того как потерпевшие теряли сознание, мужчина забирал все ценное из дома и сбегал, от его действий пострадали 10 пенсионерок, две из них скончались.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному лишению свободы 42-летнего Радика Тагирова. Он также известен в СМИ как поволжский маньяк, которого обвинили в убийствах более 30 пенсионерок. Следствию удалось доказать, что преступления были совершены в нескольких городах России и каждый раз жертвами Тагирова становились пожилые женщины.