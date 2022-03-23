Обвиняемый в распространении фейков журналист Невзоров покинул Россию

Обвиняемый в распространении недостоверной информации о действиях ВС России в ходе военной операции на Украине журналист Александр Невзоров выехал за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В его отношении ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Вероятно, он выехал из России. Конкретная страна, где он сейчас, неизвестна, но очевидно, что он находится за границей, — сказал собеседник агентства.

Существует вероятность, что Невзоров переедет в Европу, где, по некоторым данным, учится его младший ребёнок.

При этом председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв ранее заявил, что Александру Невзорову организация помогать не будет, так как он, по его словам, не является настоящим журналистом.

То, что сейчас из себя представляет Невзоров с его книгой «Искусство оскорблять», — это уже за пределами добра и зла. Вряд ли это можно назвать журналистикой и реальной оценкой происходящего, — высказался он.

22 марта стало известно, что СК РФ на своём официальном сайте заявил о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине.

В вину ему вменяется, в частности, распространение в соцсетях фейков о родильном доме в городе Мариуполе с недостоверными фотографиями и видеокадрами, источниками которых являются украинские СМИ. Следствие в данный момент устанавливает местонахождение Невзорова.