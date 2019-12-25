https://static.news.ru/photo/af21bd42-27ad-11ea-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Без изменения оставил меру пресечения бывшему главе челябинской администрации Евгению Тефтелеву областной суд. Об этом сообщили в суде.

Тефтелев был арестован по ходатайству следователя 12 декабря. Вместе с ним под стражу был взят и бывший начальник управления капитального строительства городской администрации Евгений Пашков. Срок ареста им был установлен до 11 февраля 2020 года.

Защита Тефтелева подала апелляционную жалобу, но постановление Центрального суда Челябинска осталось в силе, передаёт ТАСС.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Тефтелева меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, — сообщили в суде.

Следствие считает, что бывшие чиновники, находясь на своих должностях, получили большую сумму денег в качестве взятки от некоего коммерсанта за помощь в заключении муниципальных контрактов. По данным источника агентства, дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск в 2014–2018 годах. После отставки с поста главы города стал вице-губернатором. Уволился после того, как власть в регионе перешла к Алексею Текслеру.

Ранее исполняющий обязанности прокурора Норильска был арестован по подозрению в коррупции, писал NEWS.ru.