Обвиняемый в планах убить Соловьева неонацист сравнил его с Геббельсом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Неонацист Тимофей Мокий, обвиняемый по делу о несостоявшемся покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в суде сравнил его с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом, сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом в список иноагентов). Он также назвал обсуждавшееся группой соратников убийство «благим делом».

Молодой человек выразил отрицательное отношение к деятельности Соловьева и отметил его заявления в эфире об атаках Европы, Эстонии, США и Украины. Обвиняемый сказал, что не может одобрить призывы к «массовым убийствам». Он также высказал надежду, что телеведущего ждет суд в Гааге.

Всего по делу о покушении на Соловьева задержали шестерых участников неонацистской группировки. По данным следствия, они хотели взорвать машину журналиста.

Другой обвиняемый, Максим Дружинин, рассказал, что телеведущего планировали убить из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине. Признание Дружинин озвучил накануне на заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Также он признался, что должен был получить 1 млн рублей, украинский паспорт и жилплощадь на Украине за убийство Соловьева. Деньги Дружинину должны были заплатить частями: 400 тысяч рублей — до преступления и 600 тысяч — после.