Обвиняемый в хищениях замглавы Минэнерго владеет недвижимостью во Франции

https://static.news.ru/photo/0e277776-f2c1-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Тихонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в хищении свыше 600 миллионов рублей заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции, а его близкие оказывают давление на свидетелей. Об этом 9 сентября заявил следователь СК России на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство об аресте чиновника.

У Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции. По указанию Тихонова его близкое окружение оказывает давление на свидетелей, — цитирует следователя ТАСС.

Ранее стало известно, что заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Следственный комитет намерен требовать ареста чиновника. Тихонов свою вину не признал. По мнению адвоката Игоря Трунова, такая позиция чиновника является совершенно верной, поскольку признание вины возможно на любом этапе как следствия, так и судебного разбирательства. Лучше всего признавать свою вину на «последнем слове». По его мнению, в случае доказательства вины Тихонову может грозить до 10 лет ограничения свободы.

Анатолия Тихонова задержали 8 сентября 2020 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы считают, что он участвовал в хищениях в ходе реализации госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики».

По версии следствия, замминистра похитил часть из 968 млн рублей, выделенных Минэнерго для ФГБУ «Российское энергетическое агентство» на разработку государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса. Тихонов возглавлял ФГБУ с 2014 по 2019 год, заместителем главы Минэнерго его назначили в июле 2019 года, писал NEWS.ru.