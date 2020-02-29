https://static.news.ru/photo/76fdcc1e-5aeb-11ea-8d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Экс-глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец дал показания по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По его словам, силовики начали следить за сотрудником СМИ после получения информации из столичного СИЗО-3.

По этим данным было заведено дело для предварительной проверки в отношении неустановленного лица, использующего определённый номер телефона, передаёт Baza. Личность корреспондента он установил через базу данных ГИБДД, ФМС и «Яндекс Такси».

Затем силовик узнал, что Голунов возвращается из Чехии в Россию и посчитал, что он может везти наркотики из Европейского союза. Однако в аэропорту его не задержали из-за недостаточного количества времени на подготовку. Вместо этого за журналистом установили наблюдение.

6 июня 2019 года сотрудник «Медузы» вышел из дома с рюкзаком, доехал до станции метро «Трубная» и зашёл в здание на Петровском бульваре. Обратно он шёл быстрым шагом и оглянулся, что показалось Ляховцу странным. Тот «посоветовал» задержать Голунова.

Я с уверенностью заявляю о том, что Голунов И.В. действительно причастен к хранению наркотических средств, — сказал он.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня благодаря представителям СМИ развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело и вовсе было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего шефа.