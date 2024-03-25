Обвиняемых в совершении теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Далерджона Мирзоева, Рачабализоду Саидакрами Муродали и Фаридуни Шамсидин, доставили в Басманный суд столицы. Следственный комитет предъявил обвинение в теракте участникам нападения на концертный зал. Судебные заседания проходят в закрытом режиме.
«Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются по ч. 3 пункт „б“ ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека)», — уточнили в суде.
Один из обвиняемых, 32-летний Далерджон Мирзоев, не знает русского языка и общается через переводчика. Регистрации на территории РФ не имеет, является гражданином Таджикистана. Кроме того, у мужчины есть четверо детей.
Второй обвиняемый — Рачабализода Саидакрами Муродали. Мужчине 30 лет, у него, как уточняется, есть ребенок. Третий, кому предъявлено обвинение — Фаридуни Шамсидин — родился в 1998 году в Таджикистане, гражданин этой страны, женат, есть восьмимесячный ребенок. Работал официально разнорабочим. Был зарегистрирован в Красногорске. Также общался через переводчика.
Басманный суд арестовал Мирзоева и Муродали на два месяца, до 22 мая. Оба обвиняемых признали вину в полном объеме.
Фото обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» из зала суда — в галерее NEWS.ru.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в Басманном суде