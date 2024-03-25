Светлана Комарова

Обвиняемых в теракте в «Крокусе» арестовали: фото из зала суда в Москве Басманный суд Москвы арестовал двоих обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024 в 00:25

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых