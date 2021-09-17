Обвиняемые в убийстве в Подмосковье мигранты оказались многодетными отцами

Мигранты, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном Бужанинове, являются многодетными отцами. В их семьях в общей сложности 13 детей. Об этом MK.RU рассказал отец одного обвиняемых, который отрицает возможность того, что его сын мог совершить подобное преступление. Однако он придерживается иного мнения относительно другого арестованного мигранта.

По словам мужчины, его сын был судим за драку в армии, но после возвращения домой закон не нарушал. Он женился и воспитывает пятерых детей.

Что касается второго обвиняемого, то собеседник издания назвал его непорядочным и допустил, что коллега его сына мог пойти на преступление.

Я сыну каждый день звонил: «Бахтиер, тот пацан, с которым ты работаешь, он непорядочный, с ним не работай, не дружи» <...>. Но, видно, он меня не послушал, — посетовал мужчина.

Он добавил, что у второго обвиняемого тоже есть семья. В ней восемь детей, и в скором времени на свет может появиться девятый ребёнок.

Преступление было совершено в селе Бужанинове Сергиево-Посадского района. Злоумышленники изнасиловали и убили 67-летнюю женщину. Их задержали по горячим следам. Местные жители устроили стихийный митинг, требуя наказать убийц и ликвидировать общежитие, где размещаются мигранты. По их словам, в селе стало жить небезопасно. Дети боятся ходить в школу даже днём, потому что многие мигранты пристают к ним.

Жители села также считают, что преступников было трое. По их словам, из лесополосы, где было найдено тело убитой женщины, вышли три человека.