Обвиняемые в убийстве пенсионерки мигранты не жили в общежитии

Мигранты, обвиняемые в изнасиловании и убийстве пожилой женщины под Сергиевым Посадом, не проживали в местном общежитии. Они жили на дачном частном участке в «Приозёрье», который находится на расстоянии более двух километров от села Бужаниново. Оба приезжих являются уроженцами Таджикистана. Об этом на встрече с местными жителями сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев, передаёт ТАСС.

Они там жили в палатке и занимались строительством частного дома. Точно известно, что задержанные, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, никакого отношения к общежитию не имеют, — заявил он.

Ранее сообщалось, что мигрантов, которых выселили из общежития Бужаниново после убийства пенсионерки и народного схода, перевезли на охраняемую территорию в Сергиев Посад. Их новое место жительства находится в 15 минутах езды от населённого пункта.

Ранее стало известно, что 13 сентября в лесополосе близ Бужаниново изнасиловали и убили пожилую женщину. По подозрению в нападении были задержаны двое мигрантов из Таджикистана. Жители села впоследствии потребовали закрыть общежитие, поскольку приезжие стали приставать к детям и склонять их к сексуальным действиям.