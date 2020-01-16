https://static.news.ru/photo/78f32740-3853-11ea-95d6-fa163e074e61_660.jpg Карина Цуркан Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Cуд постановил освободить из-под стражи обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан, рассказал её адвокат Иван Павлов. Она являлась топ-менеджером «Интер РАО». Решение связано с изменением ей меры пресечения.

Первый апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу на продление ареста Цуркан. Её уже выпустили из СИЗО, — цитирует юриста РБК.

Женщину обвиняют в шпионаже в пользу Молдавии. Согласно материалам дела, 21 апреля 2015 года Цуркан получила в Москве электронную версию «проекта Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества».

Именно этот документ, по версии следствия, экс-сотрудница «Интер РАО» передала некой молдавской спецслужбе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что счета и денежные средства Цуркан арестованы на общую сумму 451 млн рублей. Данное решение принял Лефортовский суд в Москве. Сумму изъяли не только из арендуемых ею банковских сейфов, но и с места жительства подозреваемой.