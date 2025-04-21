Обвиняемую в фейках журналистку объявили в розыск после неявки в суд В Подмосковье суд объявил журналистку Барабаш в розыск после неявки на заседание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пушкинский городской суд Московской области объявил в розыск журналистку и кинокритика Екатерину Барабаш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, она не явилась на заседание суда по уголовному делу.

Барабаш объявлена в розыск в связи с неявкой на заседания суда по ее уголовному делу, — сказал собеседник агентства.

По данным РБК, суд приостановил уголовное дело в отношении Барабаш. Два источника, знакомые с ходом судебного разбирательства в разговоре с агентством отметили, что ее местонахождение неизвестно.

26 февраля Дорогомиловский районный суд Москвы избрал Барабаш меру пресечения в виде домашнего ареста. Журналистку и публицистку обвиняют в распространении фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

До этого стало известно, что журналистка признала вину. Отмечается, что «заведомо ложную информацию» Барабаш опубликовала на своей странице в соцсети, где ее мог видеть неограниченный круг лиц. Сын кинокритика Юрий допустил, что задержание Барабаш связано с профессиональной деятельностью матери и ее гражданской позицией.